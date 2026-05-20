Israele: inaccettabili immagini Ben Gvir, italiani siano liberati

“Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti.
L’Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano. Per questi motivi, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“Ho una distanza enorme dall’iniziativa della Flotilla e ritengo che si tratti in larga parte di propaganda che ha poco o nulla a che vedere con l’aiuto umanitario alla popolazione di Gaza, ma ritengo che le immagini e il comportamento del ministro Itamar Ben Gvir siano inaccettabili e gravissime.
Bene hanno fatto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Tajani a condannare e censurare duramente quelle immagini che, appunto, calpestano il diritto internazionale, la dignità umana e i valori più elementari della civiltà ed a pretendere la liberazione degli italiani detenuti e le scuse di Israele. Come sempre questo governo conferma la sua postura e autorevolezza, pronto a difendere i diritti dei nostri connazionali all’estero”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.
“Gli attivisti della Flottilla meritano un comportamento conforme con le regole del diritto internazionale. È inaccettabile che questi manifestanti vengano sottoposti a trattamenti che violano le più elementari norme in difesa della dignità della persona. Grazie a Giorgia Meloni e il ministro Tajani che si sono attivati prontamente per compiere tutte le azioni necessarie, affinché i nostri concittadini vengano rilasciati al più presto”, conclude il senatore di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo, capogruppo in Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama.