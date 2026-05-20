Israele: inaccettabili immagini Ben Gvir, italiani siano liberati

“Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L’Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano. Per questi motivi, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Ho una distanza enorme dall’iniziativa della Flotilla e ritengo che si tratti in larga parte di propaganda che ha poco o nulla a che vedere con l’aiuto umanitario alla popolazione di Gaza, ma ritengo che le immagini e il comportamento del ministro Itamar Ben Gvir siano inaccettabili e gravissime.

Bene hanno fatto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Tajani a condannare e censurare duramente quelle immagini che, appunto, calpestano il diritto internazionale, la dignità umana e i valori più elementari della civiltà ed a pretendere la liberazione degli italiani detenuti e le scuse di Israele. Come sempre questo governo conferma la sua postura e autorevolezza, pronto a difendere i diritti dei nostri connazionali all’estero”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.