Istat: 2,4 milioni di beneficiari in più del taglio del cuneo fiscale

“Anche i dati Istat confermano l’efficacia della Manovra 2025, con la quale il governo Meloni ha reso strutturale il taglio del cuneo fiscale. Grazie a questi provvedimenti, la platea di lavoratori dipendenti che vedranno un aumento significativo in busta paga ha superato i 17 milioni, con ben 2,4 milioni di beneficiari in più rispetto all’anno in corso. Si tratta di un altro obiettivo centrato da questo governo, che ancora una volta si dimostra vicino ai lavoratori e alle famiglie italiane. Gli impegni presi vengono mantenuti e l’Italia inizia a vedere i risultati di un lavoro costante e concreto a favore del benessere dei cittadini. Continueremo a lavorare in questa direzione, sostenendo una politica che mette al centro il lavoro e la dignità delle persone. Il nostro impegno è di garantire stabilità e sicurezza economica a tutti gli italiani”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.