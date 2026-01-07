Istat: aumenta potere d’acquisto, politiche governo funzionano

“Nel terzo trimestre 2025, secondo l’Istat, la pressione fiscale è stata pari al 40%, in calo di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il potere d’acquisto e la propensione al risparmio delle famiglie hanno raggiunto livelli massimi dal terzo trimestre del 2009. Il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto del 2% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,3%. La propensione al risparmio è stimata all’11,4%, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d’acquisto è cresciuto rispetto al trimestre precedente dell’1,8%. Benzina ancora in calo, grazie al calo dell’accisa e scende al minimo dal dicembre 2022. I dati pubblicati oggi risultano confortanti e dimostrano che le politiche economiche e le scelte prudenti, ma di visione, del governo Meloni funzionano”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, componente della commissione Bilancio.