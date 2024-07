Istat: cresce il potere d’acquisto in Italia

“Cresce il potere d’acquisto in Italia, come certifica l’Istat. E’ un dato assolutamente positivo che dimostra un aumento del reddito disponibile del 3,5% delle famiglie rispetto al trimestre precedente e, letto insieme all’aumento dell’ occupazione (con +462mila unità, numero che supera quello di maggio 2023) , al calo dell’inflazione e alla crescita del pil della nostra Nazione– tra i più alti in Europa-, attesta la bontà delle politiche messe in campo dal governo Meloni per il rilancio economico del Paese. Grazie al taglio del cuneo, alle misure a favore delle mamme lavoratrici, alle agevolazioni per le aziende che assumono l’Italia torna a correre, smentendo i catastrofismi da bar.

Sin dal primo giorno Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia hanno voluto e sostenuto per il bene degli italiani il rilancio dell’Italia, tenendo fede ad un obiettivo: far coincidere sempre più domanda con offerta, soprattutto nel mezzogiorno dove, grazie alle misure d’ inclusione e con i decreti Lavoro e Coesione viene dato impulso alla crescita, al lavoro femminile e a quello giovanile”. Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Questi dati certificano l’efficacia delle politiche economiche messe in campo dal governo Meloni e silenziano definitivamente le urla scomposte delle opposizioni che, pur di portare avanti la propria vuota propaganda, continuano a tifare contro la nostra Nazione”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia, Carmen Letizia Giorgianni.