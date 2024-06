Istat: cresce l’occupazione, anche a tempo indeterminato

“Il buon operato del governo Meloni è confermato dall’analisi degli ultimi dati Istat disponibili sull’occupazione. L’Italia ha più fiducia e la crescita costante degli occupati, a cui si associa il calo della disoccupazione al 7,2%, ne è un segnale importante. Così come è confortante il segno più riguardo ai dipendenti a tempo indeterminato, che smentisce quelle cassandre che continuano ad affermare che i dati sarebbero positivi soltanto per i lavoratori a tempo determinato. Infine, anche la crescita del lavoro indipendente è un confortante indice di crescita complessiva. Si tratta di tutti segnali positivi che fanno ben sperare per i futuri trimestri”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, componente della commissione Lavoro.