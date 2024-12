Istat: cresce occupazione con politiche governo Meloni

“I dati Istat di ottobre confermano il successo delle politiche del governo Meloni: il numero di occupati è tornato a crescere, con 47.000 posti in più rispetto al mese scorso e 363.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, segnando un risultato storico per l’Italia. La Cgil continua a ignorare questi dati positivi, dimostrando di essere più interessata alla critica ideologica che al benessere dei lavoratori. Il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia proseguirà nel suo impegno per creare occupazione stabile e opportunità per tutti gli italiani. Questa la migliore risposta a chi sbraita di rivolte sociali e invoca scioperi per paralizzare la nazione”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.

“Il mese di ottobre segna un nuovo record per l’occupazione, con risultati che confermano la bontà delle scelte di questo governo. In particolare, cresce l’occupazione femminile, un segnale importante che indica come le politiche adottate abbiano saputo rispondere alle sfide storiche che da troppo tempo penalizzavano il lavoro delle donne. Il governo Meloni e Fratelli d’Italia hanno dimostrato che un uso responsabile delle risorse pubbliche, concentrandole sulle vere priorità del Paese, può generare effetti concreti e misurabili. Non si tratta di slogan, ma di numeri che raccontano un’Italia più forte e coesa. Il sostegno alle famiglie, con interventi mirati a conciliare lavoro e vita privata, il rilancio dell’occupazione stabile e la valorizzazione di settori strategici come la sanità hanno permesso di creare le condizioni per una crescita solida”, afferma Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia.