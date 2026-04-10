Istat: cresce produzione industriale, azione governo efficace

“I dati diffusi oggi da Istat parlano chiaro: la produzione industriale cresce e l’Italia torna a crescere. Un risultato che è merito delle scelte responsabili e concrete del governo Meloni, che ha rimesso al centro il made in Italy con misure di sostegno per rafforzare la competitività delle nostre imprese. È anche il frutto di un’azione efficace a sostegno del sistema produttivo del Paese, come la misura Transizione 5.0 messa in campo dal Mimit guidato dal ministro Urso: una misura che piace alle imprese e che ora è finalmente strutturale, con l’iperammortamento e una dotazione rafforzata di quasi 10 miliardi di euro per i prossimi tre anni”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, capogruppo FdI in Commissione Industria.