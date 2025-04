Istat: cresce reddito delle famiglie e aumentano i consumi

“Sale al 9 per cento la propensione al risparmio degli italiani. Lo certifica l’Istat ed è la dimostrazione del buon lavoro svolto su questo versante dal governo Meloni con il quale cresce l’occupazione e il reddito disponibile delle famiglie italiane. Nel 2024 il reddito disponibile delle famiglie aumenta del 2,7 per cento e il loro potere d’acquisto dell’1,3 per cento, mentre aumenta la spesa per consumi finali dell’1,7 per cento. Dati e non parole, che smentiscono categoricamente le polemiche dell’opposizione sullo stato della nostra economia che attraversa un trend di crescita”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, capogruppo FdI in commissione Finanze a Palazzo Madama.

“La riforma dell’Irpef, l’introduzione dell’Assegno di inclusione e la prosecuzione dell’esonero contributivo parziale per i lavoratori dipendenti sono misure che hanno avuto un impatto immediato sull’aumento del reddito dei cittadini. Ancora una volta i numeri smentiscono le previsioni catastrofiche delle opposizioni e ci fanno guardare al futuro con rinnovata fiducia”, afferma in una nota il deputato Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze.