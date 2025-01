Istat: crescono i contratti a tempo indeterminato

“I dati diffusi oggi dall’Istat confermano che il mercato del lavoro italiano sta vivendo un momento di crescita e consolidamento, grazie alle politiche economiche messe in campo dal governo. L’aumento degli occupati con contratti a tempo indeterminato, che salgono a oltre 16,4 milioni, rappresenta un segnale concreto di stabilità e sicurezza per le famiglie italiane. Questo significa più tutele per i lavoratori, sia uomini che donne, e un mercato del lavoro meno precario, che permette alle persone di pianificare il proprio futuro con maggiore serenità. È la dimostrazione che le misure adottate dal nostro esecutivo, mirate alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità, stanno dando i loro frutti. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere con determinazione ogni intervento che favorisca il lavoro stabile e dignitoso, perché solo così possiamo rafforzare il tessuto economico del nostro Paese e dare prospettive concrete agli italiani”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a commissione Bilancio.