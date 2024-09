Istat: dati dimostrano bontà politiche governo Meloni

“I dati diffusi oggi dall’Istat fotografano una crescita nella fiducia da parte dei consumatori e delle imprese. In particolare, per i consumatori si registra un incremento da 96,1 a 98,3 mentre per le imprese sale da 94,7 a 95,7. Indicatori che dimostrano la bontà delle politiche del governo Meloni a sostegno dei settori produttivi e dei consumatori. La combinazione efficace di minori tasse sul lavoro e meno vincoli per le imprese, insieme con un ordinamento tributario più equo si traduce in minori incertezze che aiutano a guardare al futuro, dopo i periodi bui dei governi di Pd e M5s. Siamo sulla strada giusta, una strada intrapresa con il solo obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridare fiducia al settore produttivo della nostra Nazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia.

“Dopo un periodo buio dei governi targati Pd e M5s, l’Italia, con il governo di centrodestra, ha trovato la giusta strada per crescere e questo grazie anche alla efficacia di minori tasse sul lavoro e meno vincoli per le imprese. I dati di oggi ci confortano e noi andremo avanti seguendo la linea politica che si sta dimostrando vincente”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici.