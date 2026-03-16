Istat, dati su distribuzione reddito confermano successo politiche governo

“Gli ultimi dati diffusi dall’Istat confermano che le politiche economiche del governo stanno andando nella direzione giusta. Le modifiche al sistema di tasse e benefici introdotte nel 2025 migliorano l’equità della distribuzione del reddito disponibile delle famiglie, con una riduzione dell’indice di Gini dal 31,41% al 31,17%.

Parliamo di interventi concreti che incidono sulla vita reale delle famiglie: dalle nuove misure fiscali ai sostegni per lavoratori e nuclei familiari, fino al rafforzamento di strumenti come l’Assegno Unico, i bonus sociali per energia e gas e gli interventi di sostegno ai redditi più fragili. Secondo le stime dell’Istat, le nuove misure fiscali determinano un incremento medio dei redditi per quasi 13,4 milioni di famiglie, mentre oltre 6 milioni di nuclei beneficiano dell’adeguamento di strumenti di sostegno come l’Assegno Unico e il bonus asilo nido.

Ancora più rilevante è l’impatto per le famiglie con redditi più bassi: le modifiche all’Assegno di Inclusione e al supporto per la formazione e il lavoro comportano un miglioramento medio del reddito disponibile di oltre 1.300 euro annui per circa un milione di famiglie. Sono dati che dimostrano come la linea del governo Meloni sia chiara: sostenere i redditi, rafforzare il lavoro e ridurre le disuguaglianze senza ricorrere a slogan ma attraverso politiche strutturali. Fa riflettere che chi oggi si riempie la bocca con il salario minimo, quando ha avuto responsabilità di governo non sia riuscito a ottenere risultati simili nella riduzione delle disuguaglianze. I numeri dell’Istat dimostrano invece che le politiche di questo Governo stanno producendo effetti concreti sulla distribuzione del reddito e sulla tutela delle famiglie italiane”. Lo dichiara Letizia Giorgianni, deputato di Fratelli d’Italia e componente commissione Bilancio.