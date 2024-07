Istat: produzione industriale in rialzo, cresciamo più di Francia e Germania

“I recenti dati Istat certificano nel mese di maggio un rialzo della produzione industriale pari allo 0.5%; significativo perché supera le aspettative di mercato, che prevedevano una crescita pari zero, e per la situazione di altri partner europei che vede un calo significativo delle produzioni in paesi come Francia e Germania. Il governo Meloni, come annunciato dal ministro Urso, sta lavorando per consolidare la ripresa tramite Transizione 5.0 che diventerà pienamente attiva nelle prossime settimane e che metterà a disposizione delle nostre aziende oltre 13 miliardi di euro per gli investimenti della duplice transizione, digitale e green. L’obiettivo principale rimane quello di mettere le nostre imprese nelle migliori condizioni per risultare sempre più competitive ed efficienti sul mercato globale”.

Lo dichiara Silvio Giovine esponente di Fratelli d’Italia nelle commissioni Lavoro e Attività Produttive, commercio e turismo alla Camera dei deputati.