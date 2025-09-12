Istat, record di occupati al Sud: strada Governo è quella giusta

“Ci accusavano di voler spaccare l’Italia, ma la verità è che abbiamo scelto di credere nelle energie, nel talento e nella forza del Sud. Abbiamo avuto il coraggio di dire basta alla stagione dell’assistenzialismo, che per troppo tempo ha alimentato l’idea di un Mezzogiorno condannato a restare indietro. Abbiamo investito in infrastrutture, lavoro, merito. Lavoriamo per mettere il Sud in condizione di competere ad armi pari e di dimostrare, finalmente, tutto il suo valore. Oggi i dati dell’Istat certificano il numero di occupati nel Mezzogiorno più alto mai registrato dal 2004. La strada è giusta, e continueremo a percorrerla, per costruire finalmente un’Italia nella quale tutti abbiano le stesse opportunità”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“Le politiche attive del lavoro messe in campo dal governo Meloni hanno dimostrato, dati alla mano, chi sul Sud punta davvero smascherando i mendicanti di voti come i Cinquestelle che hanno fatto fortuna sullo stato di bisogno delle persone alle quali abbiamo restituito la dignità di un lavoro e la certezza di un presente migliore. Quello che avevamo promesso lo stiamo realizzando. Gli italiani non hanno bisogno di elemosina ma della possibilità concreta di dare un contributo alla crescita della Nazione”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.