Istat: record di occupati, svolta con il governo Meloni

“Secondo gli ultimi dati Istat In Italia a maggio risultavano occupati 24,3 milioni di lavoratori, un numero record da quando esistono le serie storiche (2004) e quasi 1,3 milioni in più rispetto al periodo precedente la pandemia (gennaio 2020). Si registra una forte riduzione degli inattivi tra i 15 e i 64 anni che sono 12 milioni 119mila con oltre 170mila unità in meno rispetto ad aprile e 320mila in meno su maggio 2024. I numeri non sono né di destra né di sinistra, fotografano una realtà.

La fotografia che ne deriva è di un trend positivo costante ed in crescita continua e di una Italia competitiva e vincente. Vince il nostro modello, non conforme ad uno assistenzialista qualunque ma che esalta la funzione etica del lavoro, donando prospettiva e visione, per una Nazione che punta tutto su sviluppo e lavoro”. Lo dichiara in una nota il deputato Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro.

“Con obiettività constatiamo che sono numeri oltremodo positivi, determinanti certamente dalle politiche economiche messe in campo dal governo Meloni, che ha chiuso con la stagione del reddito di cittadinanza e mere marchette elettorali- che hanno scassato i conti pubblici, insieme a misure come superbonus di cui ancora paghiamo le conseguenze-, per ridare vigore al mondo del lavoro e per mettere tutti nelle condizioni di poter lavorare.

Emerge poi un dato positivo sempre dal report dell’Istat: cala il numero degli inattivi, cioè di coloro che non studiano e non lavorano. Ciò significa che cresce il clima di fiducia degli italiani. Che ne pensano Landini e co le cui ricette invece non funzionano? Questo Governo e Fratelli d’Italia hanno intrapreso la strada giusta per permettere alla nostra Nazione di essere sempre più competitiva, attrarre investitori, dare speranza nel futuro ai cittadini e sostenere la nostra economia che continua a correre”, aggiunge Saverio Congedo, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Bilancio alla Camera.