Istat: riforma Irpef aiuto concreto a milioni di famiglie

“I dati diffusi oggi dall’Istat dimostrano che la riforma Irpef voluta dal governo Meloni sta portando benefici tangibili a milioni di italiani. Oltre 11,8 milioni di famiglie – pari al 45% di quelle residenti e al 78,5% di quelle con almeno un lavoratore dipendente – hanno visto aumentare il proprio reddito disponibile, con un guadagno medio di 586 euro all’anno. Un risultato concreto che conferma l’efficacia delle scelte di politica fiscale adottate”, così in una nota Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia.

“L’Istat certifica che la riforma ha avuto un impatto significativo sulla redistribuzione del reddito, lasciando più risorse nelle tasche dei cittadini e sostenendo la ripresa economica. Misure come la decontribuzione e il taglio dell’Irpef si sono dimostrate strumenti efficaci per dare sollievo ai lavoratori e alle famiglie in un contesto economico complesso”, prosegue Osnato.

“Questi numeri smentiscono chi, per mesi, ha cercato di screditare la riforma con polemiche pretestuose. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente la pressione fiscale e lasciare più soldi nelle tasche degli italiani”, conclude Osnato.