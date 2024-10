Istat: segnali positivi su occupazione e disoccupazione

“Anche gli ultimi dati Istat sull’occupazione e la disoccupazione ad agosto confermano come il governo Meloni stia proseguendo il percorso per la rinascita dell’Italia sulla strada giusta. L’aumento dell’occupazione del +0,2%, con 45mila nuove unità, conferma il trend positivo del nostro mercato del lavoro, che raggiunge i 24 milioni 80mila occupati. È particolarmente significativo notare la crescita dei contratti a tempo indeterminato e il coinvolgimento di tutte le fasce d’età. Ancora più incoraggianti sono i numeri sulla disoccupazione, scesa al 6,2%, il livello più basso dal 2007. Questo dimostra che, nonostante le difficoltà della congiuntura internazionale, le politiche per favorire la crescita e l’occupazione stanno dando i loro frutti. Il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con determinazione per consolidare questi risultati e garantire i migliori scenari sul piano occupazionale”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“E che dire dei tanti pasdaran del salario minimo, incapaci di comprendere che per il nostro sistema economico sarebbe un autentico boomerang? Ma gli italiani possono stare tranquilli: con il centrodestra al governo, il lavoro c’è, chi produce ne crea di nuovo, e le politiche fiscali adottate lo valorizzano. La prossima legge di bilancio proseguirà su questa strada di evidente successo”

Aggiunge Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze.