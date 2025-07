Istat, Sud cambia passo: boom di occupati

“I dati Istat confermano una svolta storica: nel 2024 l’occupazione nel Mezzogiorno è cresciuta del 2,2%, superando la media nazionale dell’1,6%. Il PIL del Sud ha registrato un incremento dello 0,9%, superiore allo 0,7% del resto del Paese. Dopo anni di stagnazione e promesse disattese dai governi di centrosinistra, il Sud torna protagonista della crescita economica nazionale. Questo risultato è frutto di una precisa volontà politica: il governo Meloni ha messo in campo strumenti concreti per rilanciare il lavoro e lo sviluppo nel Mezzogiorno. Tra questi, la ZES Unica rappresenta la misura più innovativa e strategica.

Dal 1° gennaio 2024, grazie alla Autorizzazione Unica e allo Sportello Digitale ZES, le imprese possono avviare o ampliare le proprie attività in tempi rapidi, con una media di 30 giorni per l’approvazione delle istanze. I risultati sono tangibili: oltre 651 autorizzazioni rilasciate, 26,9 miliardi di investimenti attivati e oltre 34.000 nuovi posti di lavoro generati in tutto il Mezzogiorno. Il Sud non è più fanalino di coda: è motore di sviluppo. E lo è grazie a una politica che ha messo da parte le parole e ha scelto i fatti”. Lo dichiara il vice responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, Lino Ricchiuti.

“Tra i settori maggiormente in crescita quello delle costruzioni e dei servizi finanziari. All’assistenzialismo sconsiderato abbiamo contrapposto interventi mirati per favorire le assunzioni, con sgravi fiscali e deduzioni del costo del lavoro, grazie ai quali oggi il Mezzogiorno è tornato a essere competitivo e a garantire, attraverso il lavoro, una sicurezza economica a milioni di cittadini”, aggiunge in una nota Carolina Varchi, segretario di Presidenza della Camera dei deputati e responsabile per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia.

“Le scelte del governo Meloni dimostrano così di essere giuste e fatte per il bene del Paese, così come quelle del ministro Francesco Lollobrigida. Per quanto riguarda l’agricoltura, infatti, il quadro è estremamente positivo. Nel Mezzogiorno, il valore aggiunto agricolo è cresciuto dello +0,4%. Nel Centro, invece, l’agricoltura ha segnato la migliore performance nazionale, con un +5,2%. Nel Nord-est si è registrato un buon risultato con +4,5%, mentre. Il Sud ha mostrato una crescita occupazionale superiore alla media nazionale. Lo diciamo da tempo che il Mezzogiorno è diventato locomotiva d’Italia e l’agricoltura sta diventando il settore di punta. I dati confermano che stiamo operando bene ed il cambio di paradigma e’ ormai un fatto”, conclude Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.