Istat: Sud traina crescita Paese, politiche governo funzionano

“I dati preliminari Istat raccontano una realtà che per troppo tempo in molti hanno considerato impossibile: il Mezzogiorno registra una crescita del Pil dello 0,6% e guida il Paese anche sul fronte occupazionale con un +1,5%. È il segnale che una strategia fondata su stabilità, sostegno agli investimenti, valorizzazione del lavoro e sviluppo territoriale può ridurre i divari storici e generare crescita diffusa.

Non è un risultato casuale, ma il frutto di una linea politica chiara del governo Meloni che ha rimesso al centro sviluppo, investimenti e valorizzazione del potenziale produttivo del Sud. Dalla creazione della Zes unica del Mezzogiorno, ai servizi alle attività economiche, fino alla capacità di creare nuova occupazione, il Sud sta dimostrando di poter essere uno dei motori della crescita nazionale.

Questi numeri confermano che quando si investe in infrastrutture, si favorisce il lavoro e si crea un contesto favorevole alle imprese, il Mezzogiorno risponde. La sfida ora è accelerare ancora, consolidando questa tendenza per trasformare la crescita in opportunità strutturali per famiglie e territori”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, responsabile per le politiche del Mezzogiorno.