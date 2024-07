Italia-Albania: accordo su sicurezza sociale inserito in contesto di eccellenti relazioni politiche

“Oggi è stato espresso parere favorevole unanime dalla Commissione Lavoro all’accordo tra Italia ed Albania che mira a coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, a regolare le prestazioni pensionistiche per vecchiaia, invalidità e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma nei due Stati. L’Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell’Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall’Italia – dell’adesione dell’Albania all’Unione europea”.

Lo dichiara Marcello Coppo, deputato di Fratelli d’Italia e relatore in Commissione Lavoro della ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.