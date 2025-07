Italia-Albania: report Ue riconosce valore modello, sinistra isolata

“Il risultato raggiunto oggi in Parlamento europeo, dove una larghissima maggioranza di deputati ha deciso di mantenere nel report sull’Albania il riferimento al memorandum d’intesa Italia-Albania, riconoscendo cosi’ il valore e l’efficacia di questo modello, promosso dal governo di Giorgia Meloni, dimostra due cose. Intanto, che si tratta di un accordo che rappresenta un esempio di successo e di cooperazione tra Italia e Albania che si configura come un modello da seguire per tutta l’Europa. La seconda e’ che il Pd e la sinistra italiana sono isolati in Europa sulla lotta alla immigrazione irregolare”. Lo afferma in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr, Carlo Fidanza, capo delegazione del partito al Parlamento europeo.

“Il risultato di oggi smentisce categoricamente le voci di chi, come il Pd e la sinistra italiana, aveva tentato di cancellare il modello Italia-Albania dal report, dimostrando ancora una volta che l’Europa deve continuare a sostenere politiche concrete, lontane da posizioni ideologiche”, aggiunge Fidanza.