Italia-Algeria: intesa siglata grazie a impegno governo Meloni

“Il Piano Mattei in Algeria comincia a concretizzarsi, grazie al grande lavoro diplomatico e bilaterale del presidente Mattarella e della premier Meloni”.

Lo dichiara in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Denis Nesci, che aggiunge: “Tra i primi approcci di cooperazione, quello sull’agricoltura risulta essere strategico, in termini di investimenti nel continente africano, e soprattutto per disincentivare la migrazione illegale, dando ai cittadini africani quelle opportunità che prima di oggi non avevano avuto. Stiamo esportando un modello vincente che grazie al ministro Lollobrigida in Italia sta rappresentando un punto di forza innovativo, ma che può rappresentare anche per i Paesi dell’Africa settentrionale la chiave di volta del loro sviluppo. Infatti, il progetto dell’agricoltura rigenerativa, si riferisce all’applicazione di tecniche agricole biologiche e conservative nei sistemi di lavorazione e produzione a tutela della salute del terreno e dei valori nutrizionali dei cibi che da esso derivano. L’Italia è tornata centrale nel panorama internazionale e, – conclude Nesci – con il Piano Mattei, sarà in grado di cambiare il destino dei Paesi del Mediterraneo” .