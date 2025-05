Italia-Ubzekistan: visita storica, accordi per 3 miliardi

“Con la firma degli accordi siglati oggi a Samarcanda tra il presidente uzbeko Mirziyoyev e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’Italia rafforza la propria posizione internazionale e conferma la sua capacità di essere protagonista nei contesti strategici globali. Parliamo di intese per oltre 3 miliardi di euro e dell’avvio di un dialogo strategico strutturato tra Italia e Uzbekistan: una giornata storica per la diplomazia economica di entrambi i paesi”. Lo dichiara il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa.

“Questi risultati sono frutto di una politica estera coerente, autorevole e improntata alla difesa dell’interesse nazionale, che Giorgia Meloni sta portando avanti con determinazione. L’istituzione di una commissione economica mista, con l’obiettivo di dare impulso stabile e strutturato alla cooperazione bilaterale, apre nuove opportunità anche per le imprese italiane, in particolare nei settori dell’energia, delle infrastrutture e dell’innovazione tecnologica. Mentre altri si limitano agli slogan, il governo Meloni costruisce. E lo fa con visione e pragmatismo, restituendo all’Italia il ruolo che le spetta nello scenario internazionale”, conclude Barcaiuolo.