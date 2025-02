La7: vergognoso augurare ictus a Salvini

“Non si tratta di una battuta infelice quella su Matteo Salvini cui abbiamo assistito ieri, in prima serata, durante la diretta di un programma su La7. Augurare un ictus non è satira, ma un gesto di odio che una emittente asseritamente paladina dei diritti e della dignità delle persone, quale La7, non dovrebbe fomentare né esprimere. Da parte dei senatori di Fratelli d’Italia esprimo solidarietà al ministro Salvini, augurandomi che sull’esempio del conduttore Diego Bianchi la censura verso queste gravi parole sia unanime e senza ambiguità”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Qui la satira, o la presunta libertà di espressione, non c’entra nulla, siamo di fronte al cattivo gusto e al dileggio gratuito. Al ministro e vicepremier Salvini esprimo la solidarietà mia e di tutti i deputati di Fratelli d’Italia. Mi auguro che adesso ci sia una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.