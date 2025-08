Lavoro, ancora dati positivi: calano inattivi e disoccupati

“I dati Istat certificano ancora una volta l’efficacia delle politiche messe in campo dal governo Meloni per spingere crescita e occupazione in Italia. Cresce il lavoro ed è un lavoro di qualità perché ad aumentare sono i dipendenti permanenti mentre diminuiscono i dipendenti a termine. Le politiche del governo Meloni sono politiche dei fatti e azioni concrete che incidono sul benessere delle famiglie e sulla possibilità di guardare con fiducia al futuro”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera dei deputati, Saverio Congedo.

“La disoccupazione cala al 6,3% e gli occupati aumentano di 363.000 unità in un anno. Numeri che non sono frutto del caso, ma il risultato delle politiche responsabili e concrete messe in campo dal governo Meloni. Secondo l’Istat, il tasso di occupazione resta stabile al 62,9%, con una crescita trainata dall’aumento dei lavoratori stabili e autonomi, e un calo della disoccupazione giovanile al 20,1%, in netto miglioramento. È un cambiamento reale rispetto al passato dove per anni abbiamo assistito a stagnazione, precarietà e aumento della disoccupazione, spesso mascherati da numeri gonfiati da contratti a termine. Oggi, invece, crescono i posti stabili e si riduce il ricorso al lavoro precario. È la dimostrazione che taglio del cuneo fiscale, incentivi alle assunzioni e riforme mirate funzionano. Ora dobbiamo consolidare questi risultati, puntando ancora di più sui giovani, sull’innovazione e sulla qualità dell’occupazione”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Giordano, commentando i dati Istat sul mercato del lavoro riferiti al mese di giugno.