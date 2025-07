Lavoro: aumentano gli incentivi per assumere i giovani

“Il governo Meloni prosegue sulla strada del rilancio dell’economia e del lavoro e lo fa nel migliore dei modi, incentivando le imprese all’assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne con sgravi che variano dai 500 a 650 euro al mese se l’assunzione avviene in determinati territori della Nazione o se l’impiego viene riservato a donne in difficoltà. Un modo per ribadire che la stagione dell’assistenzialismo è finita da un pezzo, soprattutto nel Mezzogiorno, che il lavoro lo creano le imprese che devono beneficiare di aiuti mirati e che, risultato, l’occupazione in Italia veleggia sempre più verso cifre da record”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della Commissione Lavoro, Sanità e Affari Sociali a Palazzo Madama.

“Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Il governo Meloni ha a cuore i giovani e la loro stabilizzazione lavorativa. Infatti, nuovi incentivi vengono sbloccati per l’assunzione e per incrementare i dati occupazionali, già abbastanza positivi. Attraverso i fondi di coesione vengono messi a disposizione delle imprese fino al 31 dicembre prossimo sconti consistenti sui contributi Inps da versare ai dipendenti, fino a 650 euro al mese per due anni. Parliamo di Incentivi importanti per alleggerire il costo del lavoro sostenuto dalle imprese e contrastare la disoccupazione soprattutto femminile e al sud. Con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia non solo è finita la stagione dei bonus e delle mancette, ma più assumi meno paghi. Continua il trend di crescita dell’economia italiana, dell’occupazione e del lavoro grazie all’impegno di questo governo”, afferma Marta Schifone, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Lavoro.

“E’ questa una concreta azione che permette ai giovani under 35 di programmare un futuro certo e concreto e contemporaneamente è un aiuto per i datori di lavoro che otterranno bonus che prevedono la decurtazione di determinate spese. Tutto ciò contribuirà ad aumentare l’occupazione che ha già raggiunto livelli record, grazie anche ad una burocrazia più snella. Ancora una volta il governo Meloni ha dimostrato concretezza consentendo ai giovani di realizzarsi dignitosamente con il lavoro”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani, presidente Gioventù Nazionale.