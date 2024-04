Lavoro: boom occupazione grazie a indeterminato

“L’economia italiana torna a correre, lasciandosi alle spalle la fallimentare stagione targata Pd e 5Stelle, fatta di un assistenzialistico reddito di cittadinanza, dispendiosi superbonus e inutili banchi a rotelle, questi ultimi costati agli italiani milioni di euro e svenduti al miglior offerente a un euro ciascuno. La conferma arriva dall’Inps che, anche nel mese di gennaio 2024, segna un saldo positivo di quasi 156 mila nuovi contratti nel settore privato, di cui oltre 108 mila a tempo indeterminato che attestano la solidità delle politiche economiche attuate dal governo Meloni. Questo dato si somma a quello dell’Ocse, che ha certificato un nuovo record di occupati negli ultimi tre mesi del 2023, cresciuti al 62,1 per cento con un tasso di attività arrivato al 67,1 per cento. Sono i dati che, ancora una volta, smontano le critiche delle opposizioni, trascinate da un campo largo di illusioni ad una palude di fallimenti”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Ancora un dato che dovrebbe spingere l’opposizione a parlare con un po’ di cognizione di causa, anziché lanciarsi in dichiarazioni fondate sul nulla. Ci dicono tutti i giorni che il boom degli occupati è legato ai contratti precari, ma dai numeri Inps emerge una realtà ben diversa: la maggior parte del nuovo lavoro è stabile e di qualità. A sinistra hanno sempre avuto un cattivo rapporto coi numeri. A differenza della loro, la nostra non è propaganda, ma la realtà quotidiana di persone che prima faticavano e oggi hanno un reddito vero. Meno sussidi, più opportunità: questo è il futuro della Nazione secondo il governo Meloni”, aggiunge Marco Osnato deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito.

“Il rilancio economico che sta vivendo l’Italia è – o almeno dovrebbe essere – un obiettivo condiviso da tutte le forze politiche, aldilà delle singole appartenenze. Dispiace invece constatare come le opposizioni, che evidentemente utilizzano nella propria agenda il tema del lavoro unicamente come un vessillo, non riescano a festeggiare questi progressi tangibili e favorevoli per l’economia italiana ma soprattutto per i cittadini”, conclude Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.