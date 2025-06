Lavoro: calo disoccupazione giovanile, Istat certifica bontà lavoro governo

“I dati diffusi oggi dall’Istat rappresentano un segnale incoraggiante per il futuro dei nostri giovani. Non solo aumentano i contratti stabili e diminuisce il precariato, ma la disoccupazione giovanile scende al 19,2%, con un calo significativo di 1,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. È la conferma che le misure messe in campo per sostenere l’occupazione stanno dando risultati concreti. Investire nei giovani significa investire nel futuro della Nazione. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per rafforzare le politiche attive del lavoro, il sostegno alla formazione e agli incentivi per l’assunzione: questi dati dimostrano che la strada intrapresa per la rinascita dell’Italia è quella giusta”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.

“Il numero degli occupati cresce su base annua di 282mila unita’ rispetto ad aprile 2024: cifre importanti che confermano l’efficacia delle politiche economiche e sociali messe in atto, fin dal suo insediamento, dal Governo Meloni. Pd, M5S e tutte le opposizioni ne prendano atto. C’è una evidente inversione di tendenza rispetto all’immobilismo degli anni in cui governava la sinistra, grazie ad una serie di misure strutturali che puntano a sostenere cittadini, imprese e lavoratori. In questo scenario anche le stime dell’Ocse sui conti pubblici italiani, con un miglioramento del deficit in calo al 3,1% del Pil dal 3,4% dello scorso anno, sono molto positive. Sicuramente, c’è ancora tanto da fare ma tutti i dati ci spingono a proseguire con determinazione nel percorso tracciato dal premier Giorgia Meloni. Il nostro governo continuera’ a lavorare per rafforzare l’economia nazionale affinché gli italiani possano avere opportunità lavorative sempre più stabili e dignitose”, afferma il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla commissione Affari Sociali commentando gli ultimi dati dell’Istat.