Lavoro: con governo Meloni cresce fiducia nei giovani

“Grazie alle politiche attive del governo Meloni cresce la fiducia nel futuro. I dati del rapporto della Fondazione studi consulenti del lavoro parlano di un boom di occupati under 25 e di uno sprint nel tasso di crescita dell’occupazione soprattutto per gli under 35. Risultati significativi che accorciano le distanze con il resto d’Europa. Grazie al cambio di rotta voluto dal governo di centrodestra, rispetto a un approccio assistenzialistico messo in campo dai governi precedenti, siamo riusciti a dare a molti giovani la dignità di un lavoro e, con questa, la possibilità di costruire un domani più solido e la libertà di scegliere se mettere le basi per costruire una famiglia.

A dispetto delle critiche delle opposizioni, infatti, anche oggi i dati confermano che a crescere è soprattutto il lavoro stabile. Continuiamo ad andare avanti con la consapevolezza che la strada da fare è ancora tanta ma che la direzione imboccata è quella giusta”. Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

“Il governo Meloni ha gran parte del merito di questa serie di record grazie a una serie di interventi che hanno aiutato le imprese sin dai primi giorni del suo mandato. L’aumento più importante è quello registrato nella fascia 15-24 anni: +16,7%. Una dinamica positiva che negli under 35 ha riguardato soprattutto ragazze e giovani donne, con un tasso di occupazione del +9,9% contro il +8,2% dei coetanei maschi. A crescere è anche la componente permanente: a fronte di 415mila nuovi occupati, 373 sono a tempo indeterminato. Cala l’inflazione, aumenta l’occupazione e diminuisce il numero dei disoccupati, l’economia italiana è tra quelle maggiormente in crescita nell’Unione europea”, aggiunge l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci.