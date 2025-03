Lavoro: crescono i salari reali, inversione di tendenza grazie a governo Meloni

“Finalmente, dopo anni di difficoltà e di perdita del potere d’acquisto, i lavoratori italiani vedono una svolta positiva: i salari reali tornano a crescere. A confermarlo è l’Organizzazione Mondiale del Lavoro, che riconosce l’efficacia delle misure messe in campo dal governo Meloni. Il taglio del cuneo fiscale, il sostegno alle famiglie e le politiche di crescita non sono solo parole, ma azioni concrete che stanno restituendo dignità e valore agli stipendi. Fratelli d’Italia ha sempre creduto nella necessità di un sistema più equo, dove chi lavora e produce ricchezza venga tutelato e incentivato. Questo governo ha dimostrato che con scelte coraggiose si possono ottenere risultati reali. Continueremo su questa strada, investendo sulle persone e sulle imprese, per un’Italia più forte e competitiva”. Lo dichiara in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a commissione Bilancio.

“Finalmente un’inversione di tendenza anche per i salari reali in Italia, che nel 2024 sono tornati a salire in media del 2,3%. I salari sono dunque tornati a crescere più dell’inflazione, con punte del 4,6% nel comparto industriale e del 3,4% nei servizi privati. Siamo consapevoli dell’esistenza di un gap storico da colmare nei confronti dei principali Paesi europei in termini di potere d’acquisto e stiamo intervenendo con provvedimenti fiscali e normativi mirati a recuperare ritardi più che decennali e cristallizzati nel tempo. Il mondo del lavoro ed il sistema delle imprese sono le leve fondamentali per riportare l’Italia sulla via di uno sviluppo stabile e duraturo”, afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, componente la commissione Lavoro a Palazzo Madama.