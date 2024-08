Lavoro: dati Istat confermano successo governo Meloni

“Al di là delle costanti quanto sterili accuse della sinistra, i numeri continuano a confermare il successo del governo Meloni. L’Istat registra oggi una nuova serie di record: il numero complessivo dei lavoratori supera la soglia dei 24milioni di unità, il tasso di occupazione raggiunge il 62,3%, quello femminile sale al 53,6%, record storici in entrambi i casi. Quanto alla disoccupazione, la soglia scende al 6,5% (-0,4 punti), il dato più basso dal marzo 2008, a settembre 2022, fine governo Draghi era al 7,9%, quella giovanile al 20,8% (-0,6 punti), quasi tre punti meno del 23,7% del settembre 2022. Accantonato l’assistenzialismo della sinistra, il governo Meloni offre risultati all’Italia grazie alle sue efficaci politiche lavorative, accanto ai grandi risultati in termini di inflazione, scesa in due anni dall’11,8% all’1,1%, e di quotazioni in borsa, salite del 63%”.

Lo dichiara in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.