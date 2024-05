Lavoro: dati Istat premiano governo Meloni

“Molto incoraggianti i dati diffusi da Istat su disoccupazione, a dimostrazione che le politiche del governo Meloni vanno nella direzione giusta. Il tasso di disoccupazione totale scende ancora e aumentano, rispetto al 2023, gli italiani che lavorano. A questi numeri record si aggiungono le importanti misure adottate dal governo questa settimana: 5 miliardi di agevolazioni per l’inserimento lavorativo – dipendente e autonomo – sgravi contributivi per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne, e investimenti strutturali per il rilancio dell’occupazione. Con il governo Meloni nessuno viene lasciato indietro. Ancora una volta smentiti i gufi e la sinistra: dopo anni di reddito cittadinanza e stagnazione economica, il mondo del lavoro si è rimesso in moto”. Lo dichiara Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama.

“Nel mese di marzo 2024, su base mensile, il tasso di occupazione in Italia è salito al 62,1%, facendo segnalare così un nuovo record. E, considerando il mese di febbraio, si registrano 70mila persone occupate in più. Non solo, rispetto a marzo dello scorso anno, ci sono ben 425 mila occupati in più. Misure, come quelle previste nel decreto Lavoro, che vanno dalla riduzione del cuneo fiscale fino al 7%, alla detassazione dei fringe benefit e agli sgravi contributivi per giovani e donne, si stanno dimostrando davvero efficaci. La strada intrapresa è quella giusta. Ancora una volta la propaganda di Pd e Cinque Stelle si infrange, fragorosamente, contro la realtà”, aggiunge in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Politiche Sociali.

“Sono numeri confortanti che, insieme al calo della disoccupazione, segnano in maniera chiara la rinascita del lavoro che, dopo anni di assistenzialismo, è di nuovo al centro dell’azione politica del governo”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Pietrella.