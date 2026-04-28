Lavoro: decreto incentiva occupazione e sostiene salari giusti

“Con il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri aggiungiamo un altro tassello al lavoro avviato fin dall’inizio della legislatura per migliorare concretamente la condizione dei lavoratori italiani. Dopo gli interventi sul cuneo, sugli incentivi e sulla sicurezza sul lavoro, quest’anno ci concentriamo sulla qualità del lavoro e sulla tutela dei salari più bassi. Abbiamo stanziato quasi un miliardo di euro per rinnovare importanti incentivi all’occupazione, a partire da quelli destinati all’assunzione di giovani under 35, donne e lavoratori dell’area Zes. Ma con una novità chiara: gli incentivi pubblici andranno solo a chi riconosce ai propri lavoratori un salario giusto. Significa una cosa molto semplice: chi sottopaga, chi applica contratti pirata, chi prova a fare concorrenza sulla pelle dei lavoratori, non potrà beneficiare delle risorse dello Stato. Con questo decreto diciamo sì al salario giusto, sì alla contrattazione di qualità, sì al lavoro dignitoso. E rafforziamo anche le tutele contro il cosiddetto caporalato digitale, per difendere in particolare i rider da nuove forme di sfruttamento. Per noi il lavoro non si difende con la propaganda, ma con misure concrete, diritti veri e rispetto per chi ogni giorno manda avanti questa Nazione”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Rivendichiamo con orgoglio il nuovo decreto lavoro come un intervento concreto a favore di lavoratori e imprese fortemente voluto dal governo Meloni. Abbiamo confermato e rafforzato il taglio del cuneo fiscale, che porta più soldi in busta paga, insieme alla riforma dell’Irpef che alleggerisce il peso delle tasse sui redditi medio-bassi. Abbiamo stanziato quasi 1 miliardo di euro per nuovi incentivi all’occupazione, premiando però solo le aziende che rispettano i lavoratori, applicano contratti regolari che garantiscono il giusto salario. Basta risorse pubbliche a chi sfrutta o utilizza contratti pirata.

Nel decreto presenti anche misure di tutela per i rider e strumenti per contrastare il caporalato digitale, difendendo dignità e diritti nel mondo del lavoro moderno. I risultati ci stanno dando ragione: più occupati, meno precarietà e più lavoro stabile. A questo si aggiungeranno presto il Piano casa e ulteriori interventi per sostenere famiglie, imprese e crescita. Quello guidato a Giorgia Meloni è un governo che non promette soltanto, ma agisce”, afferma Marta Schifone, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Lavoro.

“Come Fratelli d’Italia siamo molto soddisfatti di questo decreto: per il nostro Paese non serve un salario minimo, ma, come ha sottolineato oggi il presidente Meloni, un salario giusto. Uno degli obiettivi della norma, a tal proposito, è proprio quello di combattere il dumping contrattuale, così da riportare ordine e legalità nel mondo del lavoro. Gli incentivi verranno dati a chi non sottopaga i propri lavoratori. Continuiamo sulla strada intrapresa da inizio legislatura per irrobustire il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie e aumentare l’occupazione”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia, Lorenzo Malagola, segretario in commissione Lavoro.