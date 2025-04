Lavoro: disoccupazione giovanile ai minimi storici

“I dati Istat pubblicati oggi certificano un risultato straordinario: il tasso di disoccupazione giovanile, sceso al 16,9%, segna il minimo storico dall’inizio delle rilevazioni nel 2004. E’ la dimostrazione di come le politiche del governo Meloni stiano producendo effetti concreti, restituendo ai giovani opportunità, speranza e futuro. Per troppo tempo i nostri ragazzi sono stati costretti a lasciare l’Italia in cerca di prospettive migliori, penalizzati da anni di immobilismo e da scelte sbagliate della sinistra. Oggi, invece, grazie a un esecutivo che mette al centro lavoro, crescita e sviluppo, assistiamo a un’inversione di tendenza. L’impegno del governo continua e guarda al futuro con determinazione affinché questi numeri non siano un traguardo, ma un punto di partenza per consolidare un mercato del lavoro sempre più dinamico e inclusivo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù nazionale, Fabio Roscani.

“Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione generale, calato al 5,9% a febbraio, per trovare un dato inferiore bisogna tornare all’aprile del 2007 quando era al 5,8%. Continueremo a lavorare con determinazione per consolidare questi risultati e rafforzare ulteriormente il lavoro degli italiani. Il nostro esecutivo ha posto le basi per una crescita solida e duratura, ed i numeri lo dimostrano”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanni Satta, componente della commissione Lavoro di Palazzo Madama.