Lavoro: formare cittadini consapevoli attraverso la scuola

“L’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica è un’azione concreta che interviene sulla formazione per affermare l’importanza della cultura della sicurezza sul lavoro. Grazie a Fratelli d’Italia si interviene concretamente per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro coinvolgendo i giovani e le vittime. L’obiettivo è formare, attraverso la scuola, cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore”. Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Giulia Cosenza, vicepresidente della commissione Istruzione e Cultura di Palazzo Madama.

“Le parole di Mattarella ci spronano a fare di più, ma soprattutto ci dicono che in Italia, negli anni scorsi, non è stato fatto nulla. Per Fratelli d’Italia è necessario infondere tra le nuove generazioni una nuova cultura della sicurezza. Non a caso, nella nostra Nazione muoiono 3 persone al giorno durante le ore di lavoro. Con il governo Meloni è stato incrementato il fondo indennizzi per le vittime del lavoro e sono stati messi in campo 900 ispettori in più per i controlli. Questa legge aggiunge un tassello fondamentale in favore dei nostri ragazzi, uomini e donne del futuro”, sottolinea il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, componente della commissione Istruzione di Palazzo Madama.