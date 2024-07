Lavoro: grazie a governo Meloni primi buoni risultati su sicurezza

“I primi risultati del governo Meloni sulla sicurezza sul lavoro sono positivi, con una riduzione degli incidenti mortali da 1239 nel 2019 a 1041 nel 2023, nonostante un aumento di 500mila occupati. Oltre a prevenire incidenti, il governo si impegna a combattere il lavoro nero e le somministrazioni illecite. Le ispezioni sono aumentate da 63mila nel 2022 a 81mila nel 2023 e sono già 63mila nel primo semestre del 2024. La nomina di un Commissario Straordinario per contrastare il caporalato dimostra l’impegno del ministro Calderone per la tutela dei lavoratori e la centralità di questi temi nell’agenda politica del governo. Il numero di morti, pur in calo, è ancora alto ma la strada intrapresa è evidentemente quella giusta”. Lo dichiara in una nota Marcello Coppo, deputato di Fratelli d’italia e membro della Commissione Lavoro, dopo l’informativa del ministro Calderone alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.

“Inoltre, altri provvedimenti, come l’annuncio di un nuovo bando per l’ispettorato del lavoro, l’introduzione della patente a crediti attualmente in fase di definizione, l’investimento nella formazione delle aziende dimostrano il percorso virtuoso intrapreso dal governo e l’attenzione del centrodestra su questa importante tematica, lasciando poco spazio e credibilità alle polemiche strumentali della sinistra”, aggiunge Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia e componente delle commissioni Lavoro e Attività Produttive, Commercio e Turismo alla Camera.