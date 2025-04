Lavoro: incentivi per assumere giovani e donne disoccupate al Sud

“Il governo prosegue con iniziative concrete per il rilancio del Mezzogiorno sul fronte occupazionale. I recenti decreti attuativi, firmati dai ministri Giorgetti e Calderone, consolidano gli incentivi per l’assunzione di giovani nelle regioni meridionali. Questi provvedimenti, che si innestano sui già promettenti risultati conseguiti, permettono ai territori del sud di delineare prospettive di crescita produttiva, consentendo a un’area tradizionalmente svantaggiata di perseguire traguardi occupazionali ambiziosi. Sin dal suo insediamento, l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha contrastato con determinazione la concezione di un’Italia a due velocità, paradigma colpevolmente accettato dai governi precedenti. Si prosegue, dunque, nell’impegno a favore dell’intero tessuto produttivo nazionale affinché il Paese possa svilupparsi in modo omogeneo e coeso”. È quanto dichiarato dall’onorevole Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Lavoro alla Camera dei deputati.

“Con la firma dei decreti attuativi partono gli incentivi per le assunzioni di donne e giovani under 35 nel Mezzogiorno. Si tratta di una misura che è prevista dalla riforma della Coesione e che, secondo le stime del ministero del Lavoro, contribuirà a creare quasi 200.000 nuovi posti di lavoro, specie al Sud, a tempo indeterminato. Fratelli d’Italia è in prima linea per ridare orgoglio e dignità al Meridione, troppo a lungo dimenticato dalla sinistra, mettendo lavoro e sviluppo al centro dell’agenda governativa. I dati sui nuovi posti di lavoro confermano infatti l’importante crescita occupazionale che l’Italia, e in particolar modo il Sud, sta registrando grazie alle politiche messe in campo dall’esecutivo Meloni, costantemente attento a dare a quei territori della Nazione maggiormente in difficoltà le adeguate risposte”, afferma il deputato Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze.