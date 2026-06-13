Lavoro: laureati scelgono Italia, Paese sempre più attrattivo

“L’occupazione in Italia registra dati favorevoli come mai si era visto negli ultimi anni, con un incremento degli occupati di 67 mila unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025 e un tasso di disoccupazione che scende ai minimi storici. Ma il dato che ci rende maggiormente orgogliosi è che nove laureati su dieci oggi scelgono di rimanere in Italia, segno che il nostro Paese ha recuperato attrattività anche sul fronte del lavoro. Dall’analisi di AlmaLaurea risulta infatti che entro 5 anni dal titolo più del 90 per cento dei laureati trova occupazione. Finalmente, grazie alle politiche del governo Meloni, assistiamo ad un netto cambio di passo sull’occupazione e in questo caso sull’occupazione giovanile. Investire in questo ambito è la strada maestra per rendere la nostra Nazione più competitiva e solida in prospettiva futura”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani, Presidente di Gioventù Nazionale.

“In Italia il record dell’occupazione non è un dato effimero, ma come certificato dall’Istat, un effetto consolidato delle politiche del governo Meloni, con 67mila occupati in più nel primo trimestre 2026. L’Eurostat comunica, inoltre, che l’Italia è tra le Nazioni dell’Ue che ha ridotto maggiormente il tasso di disoccupazione. Sono dati che ci restituiscono coraggio e fiducia sul fronte del lavoro, vera locomotiva dell’economia nazionale. E soprattutto lo restituiscono ai giovani che finalmente, 9 su 10, scelgono di restare nel nostro Paese dopo il conseguimento della Laurea. Altro che ‘fuga dei cervelli’, l’Italia finalmente torna attrattiva e competitiva nel mercato del lavoro. Le misure messe in campo, dal salario giusto al taglio del cuneo fiscale, stando dando i loro frutti e su questa strada continueremo a lavorare con convinzione”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Grazia Di Maggio.