Lavoro, l’Istat conferma: diminuisce il precariato

“L’ultima fotografia dell’Istat parla chiaro: il lavoro a termine è in calo e cresce l’occupazione stabile. Nel 2024 il precariato scende al 14,7%, con una riduzione di 1,3 punti percentuali rispetto al 2023. È la conferma che le politiche del governo Meloni stanno dando risultati concreti: meno instabilità e più certezze per i lavoratori italiani. Anche il part-time registra una diminuzione, segno che si sta tornando verso occupazioni più solide e piene. Sono dati che fanno bene all’Italia, ma che probabilmente deluderanno chi da mesi spera nel fallimento di questo governo. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per rafforzare l’occupazione stabile, tutelare le famiglie e costruire un futuro fatto di lavoro dignitoso e duraturo per tutti”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.

“Cresce dunque l’occupazione stabile, seguendo un trend positivo che si registra ormai da tempo, merito di politiche oculate da parte del governo Meloni che stanno progressivamente dando i loro frutti e che dimostrano in tutta evidenza quanto stia a cuore di questo esecutivo lo sviluppo dell’Italia, a discapito di chi ha puntato sull’assistenzialismo come ricetta per risolvere i problemi degli italiani”, aggiunge la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, componente la Commissione Lavoro a Palazzo Madama.