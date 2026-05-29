Lavoro: nuovo record di occupati, ricette governo funzionano

“I dati Istat certificano il successo delle politiche del governo Meloni e assestano un’altra dura tranvata alla sinistra antitaliana. Con un incremento di 123mila occupati su base mensile (+269mila su base annua), il tasso di occupazione vola al record storico del 63,1%. Parallelamente, la disoccupazione scende al 5,1% e quella giovanile al 16,9%, toccando i minimi dal 2004. Il confronto con i governicchi d’inciucio del passato è impietoso. Mentre l’attuale esecutivo traina il Paese verso massimi storici di stabilità lavorativa (con oltre 16,4 milioni di dipendenti permanenti), l’opposizione si conferma incapace di formulare proposte che non siano nuove tasse e patrimoniali. Ci dispiace per i gufi e i professionisti del catastrofismo, ridotti a sperare in guerre e crisi economiche pur di salire in cattedra e rifarsi una verginità dopo i disastri lasciati in eredità. L’Italia che lavora e produce continua a crescere, smentendo con i fatti la propaganda delle sinistre”. Lo dichiara Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del programma di FdI.

“I dati Istat di oggi fotografano una realtà incontestabile che polverizza, una volta di più, i tentativi di mistificazione e i costanti teoremi della sinistra sul declino economico dell’Italia. Possono dire quello che vogliono ma la verità è che il dato oggettivo parla e smentisce la narrazione catastrofista: occupazione record al 63,1% e la disoccupazione ai minimi storici dal 2004, al 5,1%. Questi sono i numeri e sono la prova che le politiche di questo governo funzionano. La sinistra si rassegni: i dati ci danno ragione, la propaganda la lasciamo a loro”, afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.