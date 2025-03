Lavoro: occupazione cresce ancora, dati Istat silenziano sinistra

“Secondo i dati diffusi oggi dall’Istat, a gennaio 2025 il numero di occupati in Italia ha raggiunto quota 24 milioni 222mila. Il tasso di occupazione cresce al 62,8%. Su base annua, l’occupazione aumenta del 2,2%, con 513mila occupati in più. Numeri importanti, che confermano la crescita dell’occupazione e il buon andamento del mercato del lavoro. Ma sappiamo che possiamo e dobbiamo fare ancora di più. Proseguiremo con determinazione su questa strada, per consolidare la crescita e rafforzare la competitività dell’Italia”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Dalla riduzione del deficit del 3,8%, col ritorno all’avanzo primario e la crescita del PIL dello 0,7%, fino ai dati record sull’occupazione forniti oggi dall’Istat: i numeri parlano chiaro e fanno calare un bel silenzio sulle previsioni catastrofiche della sinistra. Le politiche economiche del governo Meloni stanno portando risultati straordinari e confermano come l’Italia sia sulla strada giusta, mentre altri Paesi – tradizionalmente considerati locomotiva d’Europa – faticano a reggere il peso della crisi. Sono risultati concreti, frutto di una politica responsabile che sostiene imprese e lavoratori, creando opportunità reali per tutti. La realtà è sotto gli occhi di tutti: mentre le opposizioni diffondono allarmismi e fake news, Fratelli d’Italia lavora per una nazione più solida, più competitiva e con più posti di lavoro”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Le politiche del governo Meloni continuano a dare risultati efficaci su più fronti. I dati Istat sul lavoro pubblicati oggi sorridono agli italiani: a gennaio aumentano gli occupati e calano disoccupati e inattivi. Le persone che hanno un lavoro, autonomo o dipendente, sono 145 mila in più rispetto al mese precedente. Prosegue così la parabola discendente della disoccupazione, che arriva al 6,3 per cento, e con essa cade in picchiata anche la narrazione della sinistra. Il governo Meloni è sulla strada giusta e gli italiani ce lo riconoscono”, conclude in una nota il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro.