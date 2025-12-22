Lavoro: occupazione femminile ancora in aumento

“I dati diffusi sull’occupazione femminile confermano un trend incoraggiante: oltre 10,3 milioni di donne al lavoro e quasi 300mila occupate in più tra il 2023 e il 2025. Un segnale chiaro che le politiche messe in campo dal Governo stanno producendo effetti concreti. Incoraggia inoltre il risultato significativo raggiunto nel Mezzogiorno, dove si registrano 150mila lavoratrici in più, a dimostrazione dell’efficacia degli incentivi mirati e degli sgravi contributivi per le assunzioni di donne svantaggiate. Il governo di centrodestra guidato da Fratelli d’Italia conferma in questo modo il sostegno all’occupazione stabile riducendo i divari territoriali e valorizzando il lavoro femminile come leva fondamentale di crescita economica e sociale”. Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Elisabetta Gardini.

“Sono risultati ottimistici e confortanti quelli che emergono sull’occupazione femminile. Restiamo convinti che la partecipazione femminile sia fondamentale per l’economia e che sia necessario garantire alle donne la possibilità di competere ad armi pari, senza essere costrette a scegliere tra famiglia e lavoro. Per incrementare l’inserimento lavorativo femminile puntiamo da sempre sul welfare familiare, con proposte concrete come quelle contenute in questa Manovra di bilancio, che prevede maggiori opportunità per le madri lavoratrici attraverso sgravi fiscali per gli imprenditori che assumeranno donne con figli”, aggiunge Marta Schifone, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera e capogruppo in commissione Lavoro.