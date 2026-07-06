Lavoro: occupazione femminile in crescita, politiche governo efficaci

“I dati Istat sull’occupazione femminile confermano la bontà di una strategia che il governo Meloni persegue con coerenza fin dal primo giorno: non un provvedimento isolato, ma un impianto organico che tiene insieme natalità, conciliazione vita-lavoro e ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

Congedi parentali all’80%, Assegno Unico, decontribuzione per le madri lavoratrici, Bonus Mamma, Bonus Prime Nascite, potenziamento di asili nido e centri estivi: sono tasselli di un disegno unico, non misure spot messe in fila per l’occasione. A questo si aggiunge il Decreto 1° maggio, con quasi un miliardo di euro in incentivi alle imprese che assumono donne, condizionati al rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle parti sociali più rappresentative: chi fa dumping contrattuale resta condizionati al rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle parti sociali più rappresentative: chi fa dumping contrattuale resta fuori.

C’è chi per anni ha invocato bonus estemporanei e sussidi a pioggia, senza mai costruire un impianto che tenesse insieme lavoro e famiglia. Noi abbiamo scelto la strada più difficile ma più solida: politiche strutturali, non promesse elettorali. I numeri, , danno ragione a questa impostazione”. Lo dichiara Marta Schifone, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Lavoro.