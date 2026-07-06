Lavoro: occupazione femminile in crescita, politiche governo efficaci

“I dati Istat sull’occupazione femminile confermano la bontà di una strategia che il governo Meloni persegue con coerenza fin dal primo giorno: non un provvedimento isolato, ma un impianto organico che tiene insieme natalità, conciliazione vita-lavoro e ingresso delle donne nel mercato del lavoro.
Congedi parentali all’80%, Assegno Unico, decontribuzione per le madri lavoratrici, Bonus Mamma, Bonus Prime Nascite, potenziamento di asili nido e centri estivi: sono tasselli di un disegno unico, non misure spot messe in fila per l’occasione. A questo si aggiunge il Decreto 1° maggio, con quasi un miliardo di euro in incentivi alle imprese che assumono donne, condizionati al rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle parti sociali più rappresentative: chi fa dumping contrattuale resta condizionati al rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle parti sociali più rappresentative: chi fa dumping contrattuale resta fuori.
C’è chi per anni ha invocato bonus estemporanei e sussidi a pioggia, senza mai costruire un impianto che tenesse insieme lavoro e famiglia. Noi abbiamo scelto la strada più difficile ma più solida: politiche strutturali, non promesse elettorali. I numeri, oggi, danno ragione a questa impostazione”. Lo dichiara Marta Schifone, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Lavoro.
“I dati ISTAT certificano che l’occupazione femminile cresce superando il 54% a livello nazionale. In particolare cresce soprattutto nel Mezzogiorno. Questo dimostra che il divario storico tra Nord e Sud può essere colmato attraverso investimenti mirati, politiche attive del lavoro e un rinnovato impegno verso la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Un trend positivo trainato in particolare dalle lavoratrici over 50.
È un segnale di vitalità del nostro sistema economico che, nonostante le sfide della transizione demografica, dimostra di saper valorizzare le competenze delle donne italiane. Il nostro obiettivo resta quello di consolidare questo trend positivo grazie alle politiche che questo governo ha messo in atto finora e che ha già dimostrato che funzionano”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia, Elisabetta Lancellotta