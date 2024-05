Lavoro: partecipazione agli utili battaglia storica della destra politica

“Fratelli d’Italia è da sempre in prima linea per il sostegno ai lavoratori. Ecco perché convintamente sosteniamo la proposta di legge di iniziativa popolare presentata dalla Cisl sulla partecipazione agli utili delle imprese da parte dei lavoratori, battaglia storica della destra politica che, non a caso, anche in questa legislatura, ha visto la presentazione di proposte di legge similari da parte dei parlamentari di Fratelli d’Italia. Noi crediamo vi siano le condizioni per una rapida approvazione della legge, che sarebbe un fatto epocale perché attuerebbe, dopo oltre 75 anni, l’articolo 46 della Costituzione che prevede l’elevazione economica e sociale del lavoratore. L’assenza di una legge che la disciplina è un vulnus cui finalmente si può porre rimedio”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.