Lavoro: Più sicurezza con patente a punti nei cantieri edili

“Dal 1° ottobre 2024 arriva una grande novità nei cantieri edili: l’avvio della ‘patente a punti’ per le imprese al fine di garantire maggior sicurezza e incentivare la formazione. Il ministro del Lavoro Marina Calderone ha infatti presentato alle parti sociali il decreto attuativo della patente a crediti di cui dovranno dotarsi le imprese operanti nel mondo dell’edilizia. Una grande novità positiva annunciata ed in breve realizzata, perché le procedure previste puntano innanzitutto sulla prevenzione e, dall’alto lato, sanzionano pesantemente gli episodi e le inadempienze più gravi, che possono portare anche alla sospensione dell’attività”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, componente della commissione Lavoro. “Un provvedimento articolato con chiarezza per indicare in maniera puntuale e semplice gli adempimenti che le imprese devono seguire – prosegue -: dal punteggio iniziale di 30 crediti, ai possibili elementi che possono far giungere ad un massimo di 100 crediti in base ai modelli organizzativi assunti ed ai processi formativi messi in atto, oltre che all’anzianità dell’azienda stessa. Un altro passo concreto voluto dal Governo di Giorgia Meloni – conclude la Mancini – per dare priorità assoluta alla sicurezza sul lavoro in ogni cantiere”.