Lavoro: più tutele e prevenzione per garantire sicurezza

“Il decreto su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una risposta concreta ai lavoratori, che hanno il diritto di svolgere la propria attività in sicurezza e tornare a casa sani e salvi. Si supera finalmente la contrapposizione ideologica tra Stato e imprese, introducendo un nuovo modello che responsabilizza tutti gli attori e aggiorna in modo sostanziale il D.Lgs. 81/2008, dopo anni di immobilismo.

In tre anni il Governo Meloni ha fatto più di quanto realizzato nei 17 anni precedenti stanziando risorse senza precedenti: solo nel 2025 oltre 1,3 miliardi di euro per sicurezza, prevenzione e formazione. Questo decreto è frutto di un confronto con le parti sociali ed è il segno di un approccio concreto, non ideologico, che mette davvero al centro i lavoratori”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Volpi.