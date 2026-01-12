Facebook-f Youtube
Lavoro: proposta di legge premia aziende che assumono diplomati

“Con la proposta di legge che giovedì prenderà il via in Commissione Finanze della Camera dei Deputati vogliamo premiare le imprese che credono nella formazione tecnica di qualità e che investono sui giovani, trasformando il sapere in occupazione stabile e ben retribuita. La proposta introduce crediti d’imposta a favore delle imprese che investono nella formazione tecnica avanzata attraverso gli istituti tecnici superiori e che assumono giovani diplomati Its. Il provvedimento punta a rafforzare in modo strutturale il sistema Its, riconoscendone il ruolo strategico nel colmare il divario tra domanda e offerta di competenze, sostenere l’occupazione qualificata e accrescere la competitività del sistema produttivo italiano”. Lo dichiara Letizia Giorgianni, deputato di Fratelli d’Italia.
“Parliamo di una misura fortemente pragmatica. Le imprese cercano tecnici specializzati, i giovani cercano lavoro qualificato: gli Its sono il punto di incontro naturale tra queste due esigenze. Mettere in connessione formazione e sistema produttivo significa rafforzare la crescita e dare risposte concrete al Paese. L’inizio dell’esame della proposta rappresenta un passaggio importante per consolidare il modello Its come pilastro della politica industriale e occupazionale, valorizzando competenze, merito e lavoro, in coerenza con la strategia del governo a sostegno di imprese e giovani”, afferma Ylenja Lucaselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera.

