Lavoro, sale ancora l’occupazione: l’Inps conferma il trend positivo

“Notizie positive dall’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’Inps che conferma il trend positivo dell’occupazione in Italia. Con +300mila posti di lavoro nel settore privato a marzo 2025 si dimostra la bontà delle politiche messe in campo dal governo Meloni per il rilancio economico ed occupazionale della Nazione. Banditi reddito di cittadinanza e scelte meramente assistenziali, non solo si registrano più contratti stabili, ma si attesta inoltre un calo della disoccupazione. La strada maestra è stata tracciata: obiettivo di questo esecutivo e di Fratelli d’Italia resta quello di garantire agli italiani sempre più stabilità e crescita e ci impegneremo per rispettare l’impegno preso con loro”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami.

“Il superamento del Reddito di Cittadinanza e la sua sostituzione con due misure più tarate sulle diverse platee hanno permesso di superare la negativa concorrenza tra sussidio e lavoro. La grande crescita occupazionale registrata in Italia nel 2023 e nel 2024 dipende in larga parte dall’inserimento nel lavoro regolare di ex percettori di Rdc, il quale si è dimostrato una barriera verso il lavoro regolare. La minore crescita del PIL rispetto all’occupazione deriva dal fatto che nel PIL viene già acquisito in parte il lavoro sommerso. È stata anche smentita la narrazione secondo cui i percettori di Rdc, avendo bassa scolarizzazione, non avrebbero trovato lavoro”, aggiunge il deputato Marco Cerreto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.