Lavoro: segnali chiari da mondo produttivo, Italia si è rimessa in moto

“Sono tanti i risultati raggiunti dal governo Meloni in questi primi tre anni, ma quelli ottenuti con le iniziative intraprese verso il mondo del lavoro sono incontrovertibili. Non ci sono interpretazioni o polemiche che tengano ad agosto 2022, prima dell’insediamento di questa maggioranza il tasso di occupazione era del 60% mentre ad agosto 2025 ha raggiunto il tasso record del 62,6%. Stesso aumento per l’occupazione femminile che passa dal 51% del 2022 al 53,7 del 2025. Al ribasso invece le percentuali della disoccupazione e della disoccupazione giovanile, che sono passate rispettivamente dall’8,2% al 6% e dal 22,5% al 19,3%. Con buona pace dei gufi e della sinistra i dati mostrano un’importante inversione di tendenza, la strada è tracciata e l’Italia si è rimessa in moto”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Volpi, componente della commissione Lavoro Pubblico e Privato.