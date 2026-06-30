Lavoro: sicurezza priorità del governo, investimenti per oltre un miliardo

“Fin dal suo insediamento il governo Meloni ha inserito il lavoro al centro dell’agenda politica nazionale, ed è attraverso il lavoro che stiamo sostenendo famiglie, imprese e lavoratori per far ripartire il sistema produttivo e rilanciare l’occupazione. La Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro 2025 ci consegna un quadro chiaro: l’Italia ha compiuto passi importanti, ma la sicurezza sul lavoro resta una priorità assoluta.

Nel 2025 sono stati messi in campo oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro per la sicurezza sul lavoro destinati tanto all’ammodernamento delle imprese quanto alla formazione dei lavoratori. La Relazione evidenzia inoltre il rafforzamento della governance nazionale con la definizione della Strategia Nazionale 2026-2030 per la sicurezza sul lavoro: una visione di lungo periodo, una politica strutturale che l’Italia aspettava da tanto tempo.

Il bilancio di questi anni può essere sintetizzato in tre risultati concreti: più risorse, con investimenti superiori a 1,2 miliardi di euro; più controlli, grazie al rafforzamento dell’apparato ispettivo; più prevenzione, attraverso formazione, innovazione normativa e incentivi alle imprese virtuose. Sappiamo che c’è ancora molto da fare ma, se pensiamo all’immobilismo dei governi che ci hanno preceduto, oggi la strada è senza dubbio meno lunga”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Volpi.