Lavoro: Sud continua a correre, politiche governo funzionano

“I dati sulla fatturazione elettronica, elaborati dal Centro studi di Unimpresa e ripresi dal Corriere della Sera, confermano la vitalità dell’economia del Mezzogiorno. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia registrano tassi di crescita significativi, con aumenti del fatturato che vanno dall’1,8% al 5% nei primi nove mesi del 2025. Questi numeri dimostrano che, grazie all’attenzione del governo Meloni verso il Sud, le imprese meridionali, dopo aver ritrovato slancio e competitività, continuano a correre. Le politiche di sostegno al Made in Italy, gli incentivi agli investimenti, l’accesso al credito e la semplificazione amministrativa stanno producendo effetti concreti. Per Fratelli d’Italia, il Sud non è mai stato solamente un territorio da sostenere, ma è un motore di crescita per tutta l’Italia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Marta Schifone.